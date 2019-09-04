Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM На Среднем Урале в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2019 году направлено 2,5 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Выделенные средства станут стимулирующим фактором для жилищного строительства в регионе, так как предназначены для строительства школ и детских садов, улиц и дорог в местах комплексного развития территорий.

Так в микрорайоне Академический города Екатеринбурга, где идёт активная жилая застройка, началось строительство детского сада и продолжение улицы Краснолесья до улицы Суходольской.

Отметим, что из выделенных по программе средств 1,7 млрд выделено из федеральной казны, 720 млн рублей из регионального бюджета и 59 млн из местного.