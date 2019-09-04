Нижний Новгород, , 12:31 — REGNUM Миллиардер Олег Дерипаска в рамках судебного разбирательства в попытке выйти из-под действия санкций Минфина США обратился с ходатайством, в котором вновь требует признать включение в санкционный список незаконным. В числе прочего, адвокат бизнесмена Эрик Феррари объяснил, почему его подзащитного нельзя называть олигархом. Документ опубликован в базе данных американских судов.

В ходатайстве адвокат ссылается на выдержку из решения суда по делу акционеров «Альфа-банка» от 2005 года, в котором судья характеризует олигархов как «лиц, имеющих тесные политические связи с российским правительством, получивших состояние и власть путем передачи государственных активов и непрозрачных сделок с российскими государственными чиновниками». Дерипаска же, отмечает Феррари, под это определение не подходит.

Адвокат подчеркивает, что при выходе компании UC Rusal и EN+ на IPO деятельность этих структур тщательно проверялась международными банками, проверки не подорвали деловую репутацию российского миллиардера, поскольку он добился своего благосостояния благодаря «усилиям и упорному труду», а не «связям с российским правительством».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года Дерипаску включили в санкционный список США. Помимо указанных компаний он владеет холдингом «ГАЗ», который включает 13 заводов в восьми регионах России, в том числе и в Нижнем Новгороде, где находится штаб-квартира. После попадания в санкционный список США Дерипаска выражал готовность отказаться от контроля над группой ГАЗ, если это поможет компании. На предприятиях группы с весны 2019 года прокатилась волна флешмоба в поддержку, а под зданием посольства США в Москве прошли митинги против санкций. В них участвовали рабочие ГАЗ.

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