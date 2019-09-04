Токио, , 12:30 — REGNUM Форум Samsung Foundry Forum, на котором компания Samsung Electronics представляет последние инновации и планы развития, пройдет в Японии 4 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, форум пройдет в выставочном комплексе Токио Sinagawa Intercity Hall. Известно, что в этом году данный форум уже проходил в США, Китае и Южной Корее.

Предполагается, что в рамках форума специалисты Samsung Electronics рассмотрят пути регулирования экспортных ограничений Японии.

Напомним, что ранее правительство Японии ограничила экспорт высокотехнологических материалов, необходимых для производства полупроводников и электронного оборудования, в Южную Корею.

Известно, что южнокорейская компания намерена провести следующий форум Samsung Foundry Forum в Германии 10 октября.