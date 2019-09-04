Владивосток, , 12:23 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди готов начать первый раунд переговоров по зоне свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства выразил убеждённость, что с созданием зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом откроются «дополнительные возможности для диверсификации товарных потоков».

«Это наша общая цель и в ближайшее время состоится первый раунд переговоров по выработке соответствующего соглашения», — подчеркнул российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, совместное заявление о начале переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индией сбыло подписано на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня 2017 года. Согласно экспертным оценкам, взаимная либерализация торгового режима приведет к росту ВВП всех стран ЕАЭС и Индии уже в краткосрочной перспективе. Кроме того, при переходе на режим свободной торговли товарооборот может вырасти до 30−40% от текущего уровня.

Аналитики отметили, что устранение тарифов после вступления соглашения в силу будет способствовать увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции из стран ЕАЭС в Индию. Это касается зерновых культур, растительных масел, овощей, напитков, включая минеральную воду. Речь идет также об экспортных поставках таких товаров промышленной группы.

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