Каир, , 11:57 — REGNUM Одно из крупнейших рейтинговых агентств Moody’s подтвердило в своем отчете стабильное состояние египетской экономики и присвоило ей рейтинг В2. Об этом сообщает главное египетское новостное издание Al Ahram.

«Рейтинг кредитной надежности Египта с оценкой В2 подтверждается его сильной экономикой, о чем свидетельствует ее размер и диверсифицированный характер с надежными перспективами роста», — сообщается в отчете агентства.

Кроме того, в отчете указывается, что несмотря на то, что в стране все еще слабая институциональная структура, экономические реформы последних лет позволили достичь значительного улучшения показателей в этой сфере.

Слабым местом экономики Египта остается слабая дисциплина реализации финансирования по государственным проектам, большое бремя государственного долга и низкая доступность заемного финансирования.