Эр-Рияд, , 12:20 — REGNUM В августе совокупное производство нефти странами ОПЕК выросло впервые за 2019 год, несмотря на значительное сокращение добычи в Саудовской Аравии. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

В среднем в августе 14 стран-членов ОПЕК добывали 29,61 миллиона баррелей нефти в день, что на 80 тысяч баррелей больше, чем месяцем ранее. Как сообщается, зафиксированное увеличение объясняется ростом производства в Ираке и Нигерии, которое также компенсировало сокращение добычи в Саудовской Аравии в соответствии с планом ОПЕК по поддержанию цен на нефть.

Отмечается, что совокупное увеличение производства нефти не нарушает норм, установленных в декабре 2018 года на встрече так называемой ОПЕК+ (страны ОПЕК, Россия, а также несколько других нефтедобывающих стран). Тогда крупнейшие нефтеэкспортеры договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день с целью поддерживать стабильные цены на сырье на мировых рынках.