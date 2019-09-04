Москва, , 11:49 — REGNUM Центробанк РФ выявил новый способ похищения денег граждан через социальные сети. Об этом заявил замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, пишут «Известия».

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Мошенники взламывают аккаунт пользователей соцсетей. Затем от лица владельца начинают просить материальную помощь у других пользователей интернета, «давя на жалость».

Чаще на уловки мошенников попадаются люди в возрасте 30−45 лет, среди них 85% — женщины. Реже верят аферистам люди пенсионного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, хакеры нашли новый способ кражи средств со счетов интернет-пользователей.

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