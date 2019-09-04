Владивосток, , 11:38 — REGNUM Первым регионом, который примет форум, посвященный национальным проектам, станет Татария. Об этом заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер Константин Чуйченко.

По его словам, форум нацпроектов будет проходить раз в два года в разных городах.

«Первым станет Казань в 2020-м, по остальным определимся позже», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России приняло решение отказаться от проведения Красноярского экономического форума, который проходил с 2004 года. Вместо него Чуйченко предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву проводить форум нацпроектов в регионах. Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов подтвердил, что Медведев одобрил это предложение. Он отметил, что первый форум может состояться в Казани в апреле 2020 года, в 2021-м году форум примет Нижний Новгород.