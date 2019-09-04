Сеул, , 11:41 — REGNUM Индекс роста потребительских цен в Южной Корее уже восьмой месяц подряд остаётся на рекордно низком уровне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Службу статистики.

Инфляция в августе в годовом выражении составила 0% — при этом, правительством установлен плановый уровень в 1%. Это самый низкий показатель с 1965 года, когда был впервые начат сбор соответствующей статистики.

Социологи объясняют позитивную тенденцию прошлогодним эффектом высокой базы цен на сельскохозяйственную и нефтехимическую продукцию — в текущем году они снизились, сохранив инфляцию на нулевой отметке. Если исключить этот фактор, то в остальных секторах индекс потребительских цен вырос на 0,9%, что вполне соответствует целевому уровню правительства. Как следствие, эксперты ожидают скоро снижения ключевой ставки Банком Кореи.