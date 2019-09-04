Сеул, , 11:36 — REGNUM В августе 2019 года в Южной Корее сократился импорт легковых автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года в страну было импортировано 18 122 автомобиля, что на 5,6% меньше, чем в августе прошлого года.

В период с января по август общее количество автомобилей, импортированных в страну, составило 146 889 единиц, что на 18,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, импорт из США сократился на 38,6%, Великобритании — на 22,9%, Швеции — на 2,5%, Франции — на 32,4%, Италии — на 15,2. Однако импорт из Германии, напротив, увеличился на 24,3%.

Известно, что в августе текущего года в стране было продано 6 740 автомобилей марки Mercedes-Benz, 4 291 автомобиль марки BMW, 1095 автомобилей марки Mini, 883 автомобиля марки Volvo, 692 автомобиля марки Jeep, 205 автомобилей марки Audi.