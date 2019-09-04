Сеул, , 16:07 — REGNUM Южнокорейский судостроительный концерн Hyundai Heavy выиграл тендер на постройку танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Объём контракта оценивается в 188 млн долларов, а срок завершения проекта — январь 2022 года. Отмечается, что танкер будет достаточно крупным и сопоставимым по размерам с авианосцем — его вместимость составит 174 тысячи кубометров СПГ, что соответствует примерно 105 млн кубометрам природного газа, получаемых при регазификации.

Южная Корея является мировым лидером по производству газовозов и грузовых судов. Однако с 2017 года в отрасли наблюдается устойчивый спад из-за снижения мирового спроса, торговой войны США и Китая, а также насыщения рынка коммерческих судов. В связи с этим южнокорейские производители несут серьёзные убытки, а портфель их заказов сокращается. Например, в июле конкурент Hyundai Heavy — Samsung Heavy — отчитался об убытках в 255 млн долларов — в два раза больше, чем годом ранее.