Сеул, , 11:28 — REGNUM В Республике Корея началась коммерческая эксплуатация нового энергоблока АЭС «Хануль». Электричество, вырабатываемое реактором «Син-Кори 4» уже начало поступать в сеть, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Мощность реактора нового поколения, производство которых стартовало в 2006 году, составляет 1,4 ГВатт. Кроме повышенной мощности, его отличительными особенностями являются высокий уровень безопасности при эксплуатации и больший КПД. Таким образом, установка реактора не требует значительной модернизации инфраструктуры и сокращает расходы на его обслуживание.

Электростанция «Хануль» расположена в 400 км от Сеула в уезде Ульчин и является одной из двух крупнейших АЭС страны. Ее вырабатываемая мощность теперь составит 10,4 млрд киловатт-часов в год.