Ижевск, , 11:26 — REGNUM Удмуртия представила в Минсельхоз России документы, подтверждающие гибель посевов в ряде районов республики. Об этом заявила профильный министр региона Ольга Абрамова.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

По ее словам, муниципальные районы подготовили документы о гибели урожая оперативно и качественно.

«Текущий сезон вылился для нас в испытание, которое мы все-таки будем преодолевать», — сказала Абрамова.

В свою очередь, глава республики Александр Бречалов отметил, что встречался с зампредом правительства Алексеем Гордеевым в конце августа и докладывал о ЧС из-за переувлажнения почв.

«Мы сформировали заявку на компенсационные выплаты для сельхозтоваропроизводителей. Будем стараться получить поддержку со стороны государства», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии урожай погиб на 22,5% посевных площадей, сельхозкультуры погибли на общей площади 84,5 тыс. га. В том числе зерновые и зернобобовые погибли на площади 79 тыс. га, рапс — 1,6 тыс. га, лён-долгунец и многолетние травы — 1,7 тыс. га, картофель — 400 га, овощи открытого грунта — на 100 га.