Краснодар, , 11:24 — REGNUM Электронный аукцион по отбору подрядчика на строительство обхода станицы Ленинградской Краснодарского края объявлен краевым министерством транспорта, заявки принимаются с 3 сентября. Начальная максимальная цена тендера составляет 1 млрд 447 млн 275 тыс. 794,40 руб., сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки.

К строительству объекта «Автомобильная дорога ст-ца Стародеревянковская — ст-ца Ленинградская — ст-ца Кисляковская на участке обхода станицы Ленинградской в Ленинградском районе» подрядчик должен приступить с момента заключения контракта и завершить до конца ноября 2020 года.

Отметим, что проектирование обхода станицы Ленинградской, по данным РБК, началось ещё в 2016 году, тогда строительство оценивалось в пять миллиардов рублей.