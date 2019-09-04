Нью-Дели, , 17:49 — REGNUM Индийская государственная финансовая компания Indian Bank и один из старейших акционерных банков страны Allahabad Bank планируют объединение. Официальный представитель правительства сообщил общественности, что слияние планируется завершить к концу текущего финансового года, то есть до 31 марта 2020 года. «В ближайшие несколько месяцев советы банков должны завершить все формальные процедуры», — заявил он.

Ранее правительство уже объявляло о консолидации 10 банков государственного сектора в четыре крупных финансовых учреждения.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в настоящее время Indian Bank имеет большое присутствие в южных районах страны, в то время как отделения Allahabad Bank располагаются преимущественно на севере и востоке.

Объединенный банк станет седьмым по величине финансовым учреждением страны. «После слияния нашим главным приоритетом, помимо роста и прибыльности бизнеса, будет управление персоналом и обеспечение благосостояния сотрудников», — говорится в заявлении банков.