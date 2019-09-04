Ютазинский район, Татария, , 11:20 — REGNUM Арбитражный суд Татарии признал обоснованными банкротные претензии кредитора компании-производителя комплектных трансформаторных подстанций — ООО «Уруссинский электромеханический завод». В отношении предприятия ввели первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Подробности решения пока неизвестны, оно ещё не изготовлено. Вердикт суда также может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первоначальным истцом выступило московское ООО «ИнтерметГрупп», но позднее в суд поступило ходатайство о замене его на правопреемника — ООО «Предприятие производственно-технической комплектации».

«В обоснование заявления о процессуальном правопреемстве общество указало, что между ООО «ИнтерметГрупп» и ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» заключен договор уступки права требования (цессии) №27 от 18.07.19 года. По этому договору ООО «ИнтерметГрупп» уступило ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» право требования с ООО «Уруссийский электромеханический завод» (по договору №КЗ 396Т/2014 от 18.01.2016 года между ООО «ИнтерметГрупп» и ООО «Уруссийский электромеханический завод», по договору поручительства №9 от 01.07.2017 года с ООО «ИНВЭНТ-Электро» к договору поставки №К3396Т/2014 от 18.01.2016 года на сумму 1 909 447,85 рубля). В соответствии п. 5.1 договора цессии ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» приобретает права требования в полном объёме единовременно с момента оплаты 1 500 000 рублей», — уточняется в материалах дела.

Суд требование удовлетворил и заменил истца на его правопреемника.

2 сентября 2019 года в отношении завода было вынесено решение о введении наблюдения. Срок неизвестен, так как решение пока не изготовлено даже в результативной части.

Вячеслав Матвеев, владеющий долей в 10% в заводе, вступил в дело как третье лицо. Второй совладелец с долей 90% — ООО «Инвэнт», в числе учредителей которого ООО «Холдинговая компания Инвэнт» (доля в залоге у компании «Интер РАО Капитал») и закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк-Комплексный».

Напомним, иск о банкротстве был подан в мае 2019 года. Сумма претензий превышала 1,9 млн рублей. Сам же завод базируется в Ютазинском районе Татарии.

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