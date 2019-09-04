Ютазинский район, Татария, 4 сентября 2019, 11:20 — REGNUM Арбитражный суд Татарии признал обоснованными банкротные претензии кредитора компании-производителя комплектных трансформаторных подстанций — ООО «Уруссинский электромеханический завод». В отношении предприятия ввели первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Подробности решения пока неизвестны, оно ещё не изготовлено. Вердикт суда также может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Первоначальным истцом выступило московское ООО «ИнтерметГрупп», но позднее в суд поступило ходатайство о замене его на правопреемника — ООО «Предприятие производственно-технической комплектации».
Суд требование удовлетворил и заменил истца на его правопреемника.
2 сентября 2019 года в отношении завода было вынесено решение о введении наблюдения. Срок неизвестен, так как решение пока не изготовлено даже в результативной части.
Вячеслав Матвеев, владеющий долей в 10% в заводе, вступил в дело как третье лицо. Второй совладелец с долей 90% — ООО «Инвэнт», в числе учредителей которого ООО «Холдинговая компания Инвэнт» (доля в залоге у компании «Интер РАО Капитал») и закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк-Комплексный».
Напомним, иск о банкротстве был подан в мае 2019 года. Сумма претензий превышала 1,9 млн рублей. Сам же завод базируется в Ютазинском районе Татарии.
Читайте также: Производителя комплектных трансформаторных подстанций требуют обанкротить