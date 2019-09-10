Нью-Дели, , 08:37 — REGNUM Индийская компания Reliance Power подписала соглашение с японской энергетической компанией Jera о запуске совместного проекта в Бангладеш. Как ожидается, новая газовая электростанция будет иметь общую мощность 750 МВт. Reliance Power будет владеть 51% акций совместного предприятия, а Jera — 49%.

Официальные представители компаний сообщили журналистам, что соглашения по данному проекту уже подписаны властями Бангладеш.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», председатель группы компаний Reliance Анил Амбани высказался по поводу значимости этого проекта. «Совместное предприятие даст огромный импульс экономическому и промышленному росту Бангладеш и повысит энергетическую безопасность страны благодаря экологически чистой энергетики на основе СПГ», — отметил он.

Ожидается, что строительство электростанции завершится в течение трех лет.