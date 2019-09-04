Тегеран, , 14:29 — REGNUM Иранское информационное агентство IRNA сообщило о том, что с начала текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) Иран стал девятым крупнейшим производителем электроэнергии в мире. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, с 21 марта 2019 года Иран произвел 82 000 мегаватт электроэнергии, что является беспрецедентным случаем в истории ТЭК страны. При этом на ГЭС производится 12 000 МВт электроэнергии, что составляет 12%, от общего количества, а на АЭС всего 2%.

Чиновник отметил, что Иран активно развивает альтернативные источники энергии: строит солнечные батареи и ставит ветряные мельницы. Он выразил надежду на то, что данная тенденция продолжит развиваться.