4 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Не секрет, что рынок страхования ожидает зачистка. Как и многие банки, лишиться лицензий, вероятно, могут многие страховые компании. Не исключено, что на рынке страхования также появятся монополисты.

Галина Смирнова, , 11:20 — REGNUM Нет ни малейшего сомнения в том, что у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной всегда был и есть хороший нюх на прибыльные проекты и их слабые места с помощью, которых можно перехватить целый рынок. ЦБ усмотрел, что Российский союз страховщиков (РСА) не справится с выездной аккредитацией станций технического осмотра в силу отсутствия фактических и финансовых возможностей. Денежного регулятора потенциальная угроза срыва сроков аккредитации серьезно обеспокоила. ЦБ переживает, что ситуация может зайти далеко — привести к прекращению оформления диагностических карт, без которых невозможно заключить договоры ОСАГО. Некоторые эксперты полагают, что функция аккредитации и техосмотра перейдет к МВД, уже заранее предрекая в этой связи возможность злоупотребления полномочиями и роста цен.

Всюду жизнь. Всюду деньги Модест Колеров © ИА REGNUM

Однако, думается, что ЦБ, поднимая эту тему, вовсе не имеет в виду передачи полномочий МВД. Почему? Потому, что регулятор не имеет возможности хоть сколько-то влиять на правоохранительные органы. Да и сама формулировка предложения передать полномочия именно Правительству уже говорит за себя. Чего уж проще было бы сразу обозначить в этом деле МВД. Однако отдельные эксперты своими комментариями о предстоящем росте коррупции, по сути, стали создавать фон, который способствовал бы отторжению в народе самой идеи передачи полномочий МВД. То ли этот фон создается преднамеренно, то ли эксперты не хотят видеть изменений — сегодня коррупция больше присутствует уже не в МВД, в самих законах — Правительство закладывает лазейки способствующие переделу рынков.

В июне этого года были приняты изменения в закон о техническом осмотре, которые обязывают операторов рынка пройти переаккредитацию и предоставить в РСА документы, подтверждающие выполнение этих требований. Новшества предписывают пройти переаккредитацию в течение года после вступления в силу закона, то есть до конца второго квартала 2020 года. При этом РСА обязан проверить на соответствие, необходимым нормам, станции только выезжая лично к месту их нахождения. Таким образом, РСА оказался не готовым к реализации законодательных нововведений в силу отсутствия достаточного штата сотрудников и, понятное дело — денег.

Получается, что Правительство, принимая данные новшества и, обозначая сроки, в которые должен уложиться в РСА был как будто не в курсе положения дел РСА. Позвольте в этом усомнится. Любая инициатива Правительства обсуждается в открытом информационном пространстве экпертами. Значит, мнение независимых экспертов было просто проигнорировано. Как обычно Правительство, игнорирует мнение народа в большинстве случаев при внесении изменений в законы.

Напомним, в 2011 году, постановлением Правительства, которое тогда возглавлял Владимир Путин функции организации и проведения техосмотра возложили на страховые компании и РСА.

Российский Союз Автостраховщиков является некоммерческой корпоративной организацией, основанное на принципе обязательного членства страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и действующее в целях обеспечения их взаимодействия, формирования и контроля исполнения правил профессиональной деятельности при осуществлении обязательного страхования, а также в целях обеспечения проведения технического осмотра транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На сегодняшний день из компенсационного фонда РСА, формирующегося за счет отчислений страховщиков ОСАГО, которые платят туда 3% от собираемых по «автогражданке» премий, осуществляются выплаты по обязательствам страховщиков ОСАГО в случае банкротства или отзыва лицензии.

В октябре прошлого года, как сообщал ТАСС, Минфин предложил выплачивать также из фонда РСА компенсации по ДТП, при которых у виновника отсутствует полис. В свою очередь, РСА выступил категорически против такой нормы, указав, что она противоречит сути страхования. По ОСАГО страхуется именно ответственность виновника ДТП, а если она не застрахована, то страховая выплата не может осуществляться, отмечали в союзе.

Можно предположить, что «благодаря» ЦБ, если его инициатива будет поддержана Правительством, РСА поплатиться за свою несговорчивость потерей части функций. Однако, на самом деле, ситуация может пойти совсем другим курсом.

Не секрет, что рынок страхования ожидает зачистка. Как и многие банки, лишиться лицензий, вероятно, могут многие страховые компании. Не исключено, что на рынке страхования также появятся монополисты. Но вот как быть в случае массового отзыва лицензий с возмещением компенсаций при ДТП? Вероятно, Правительством будет создана еще одна организация, которой РСА должен будет передать либо все свои полномочия, либо их часть, без которых, возможно, финансовое существование РСА будет не иметь смысла. А когда возникнет вопрос массовых компенсаций, в силу отзыва лицензий, то на помощь призовут бюджетные деньги, которые сегодня, по всей видимости, не хочется выделять РСА для расширения штата сотрудников и финансирования выездов на станции техосмотра по месту их нахождения. Ну, а дальше ситуация, возможно, будет развиваться по отработанному банковскому сценарию или рынку жилья, на котором произошли изменения, призванные решить проблему с обманутыми дольщиками.

Страхование — рынок всегда действующий для экономически активных людей, а значит перспективный с точки зрения стабильного поступления доходов. Деятельность страховых кампаний регулируется и напрямую подчиняется ЦБ, в отличии от рынка операторов техобслуживания. Переведя полномочия по осуществлению техосмотров от независимой по сути РСА в новую зависимую от Правительства организацию ЦБ заложит первый камень в развал РСА и в реструктуризацию всего рынка станций техобслуживания. Вместо десятков станций может появиться новый единый оператор, возможно использующий инфраструктуру существующих станций, желающих получить документ о переаккредитации. Когда всем станет очевидным вопрос актуальности существования РСО, как структуры, отвечающей только по обязательствам страховых компаний или дублирующей их функции, то ЦБ или Правительство обязательно его озвучит, тем более, как мы уже отметили, что именно ЦБ регулирует деятельность страховых компаний. В результате ЦБ или Правительство станет убеждать в необходимости создания своего оператора, куда РСА обяжут передать остаток полномочий вместе, конечно, с деньгами компенсационного фонда или возможно, без передачи этих денег, в силу их возможного отсутствия к тому моменту. В любом случае, возникает подозрение, что новый единый оператор будет создан не только с целью получения доходов от аккредитации и платы за периодичные техосмотры автомобилей, в пользу другого оператора — не РСА, но и для создания прецедента, вызывающего необходимость бюджетных вливаний на рынок страхования. Как мы знаем, многие из них сегодня далеки от финансового процветания, но обязательств никто не отменял. Возможные изменения на рынке страхования вызовут сутолоку и, соответственно, разговоры о необходимости государственного вмешательства и бюджетных вливаний. Позволить организации, напрямую не подчиняющейся ЦБ, получать из бюджета деньги, так же как формировать компенсационный фонд за счет страховых компаний, регулятор, безусловно, не пожелает. Просто, в силу привычки, так именно ЦБ чаще других ведомств, создает прецеденты при которых не спрос подчиняет предложение, а наоборот, предложение формирует спрос. Наблюдать этот пример вживую мы можем на примере рынка ипотечного кредитования или в целом банковского сектора, где все подчиняется регулятору, даже объемы строительства жилья — регулятор формирует предложение и регулирует, таким образом, спрос — диктует свои условия. Схему, при которой возникала необходимость передачи денежных средств в новую структуру, можно также наблюдать на примере Фонда защиты дольщиков, которому страховые компании обязали передать премии по действующим договорам страхования ответственности застройщиков (ГОЗ) перед дольщиками. Когда новая на рынке ТО структура будет полностью сформирована и хорошо упакована активами, например глава ФАС Игорь Артемьев заявит о необходимости ее приватизации…

Такой ли заложен сценарий развития событий или нет, покажет время. Уже понятно, что Эльвира Набиуллина заинтересовалась рынком техобслуживания неслучайно. В отличие от ломбардов, которым люди закладывают последнее имущество, рынок техобслуживания гораздо прибыльнее и перспективнее. По всей вероятности, создание нового оператора позволит лучше регулировать и рынок страхования. Тогда, как с МВД планы ЦБ могут не сойтись.