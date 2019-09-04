Чэнду, Китай, , 16:36 — REGNUM Huawei Technologies объявила об отправке на мировой рынок более 200 тыс. базовых станций 5G, невзирая на американские санкции против компании. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил глава института стратегических исследований Huawei Уильям Сюй на технологическом форуме в Чэнду.

По его словам, компания поставила на мировой рынок более 200 тысяч базовых станций 5-го поколения (5G), по сравнению со 150 тыс., о которых говорилось в июле. Основные покупатели станций — европейские и азиатские компании.

Сюй подчеркнул стремление его компании предоставить самую передовую и безопасную технологию 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Базовые станции Huawei, как считается, на 20−30% дешевле, чем европейские аналоги, а многие операторы положительно оценивают оборудование компании с точки зрения качества.

Huawei подписала соглашения более чем с пятью десятками операторов. Швейцарская Sunrise Communications запустила услугу 5G ещё в апреле, оставив позади конкурентов. Камбоджийской телекоммуникационной компанией Smart Axiata в партнерстве с Huawei планируется запуск первой сети 5G в Юго-Восточной Азии к концу текущего года.

Это указывает на то, что санкции США не столь действенны, как ожидалось, а воля, решимость и деловая хватка руководства и сотрудников Huawei позволяют выстоять в тяжёлой торговой войне, навязанной ей США. Не последнюю роль играет поддержка государства, а также китайского народа, сознательно «поддержавшего юанем» отечественную компанию.