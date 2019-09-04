Москва, , 11:13 — REGNUM Потери российских аграриев от чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, оценивается в 9,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Удмуртии со ссылкой на федеральное профильное ведомство.

В частности, в 15 регионах России в текущем сезоне наблюдались заморозки, засухи, наводнения, переувлажнения почв.

При этом прогноз по урожаю Минсельхоз России сохраняет на уровне 118 млн тонн зерна, включая 75 млн тонн пшеницы. По итогам 2018 года, урожай зерна составил 113,25 млн тонн, в 2017-м году — 135,4 млн тонн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата на 1 августа, средний сбор зерновых и зернобобовых культур с гектара в целом по России ниже уровня 2018 года.

Всего зерновые и зернобобовые скошены на площади 10,1 млн га (на 20,1% больше, чем в 2018 году), это составляет 35,7% их посевов.

Зерна намолочено 36,1 млн тонн, это на 17,1% больше, чем к началу августа 2018 года, в том числе пшеницы — 30,0 млн тонн (+10,7%).