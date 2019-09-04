Тегеран, , 13:18 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран, преследуя цель спасти «ядерную сделку», готов дать дипломатии «второй шанс», несмотря на все трудности ведения диалога с Западом. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, Иран готов вести диалог только с теми странами, которые в этом заинтересованы. При этом Исламская республика поддерживает процессы дипломатического урегулирования кризиса вокруг СВПД, которые сейчас проходят в Москве, Вене и Париже. Однако, говоря о перспективах решения данной проблемы, Аббас Мусави подчеркнул, что «возможности могут уплыть вслед за облаками».

Чиновник также отметил, что высшее руководство Ирана предпринимает все усилия ради спасения «ядерной сделки». Он рассказал о плотном рабочем графике первых лиц страны, в котором, даже несмотря на загруженность, всегда находится место для обсуждения текущей ситуации с СВПД.