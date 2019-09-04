Тегеран, , 19:29 — REGNUM Исполняющий обязанности директора Организации содействия торговле ИРИ Хамид Задбум заявил, что стоимость несырьевого экспорта ИРИ за первые 5 месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) составила 17,8 млрд долларов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, иранский несырьевой экспорт продолжает расти несмотря на ужесточение санкций США в отношении Исламской Республики. При этом он отметил, что Иран не собирается снижать объемы экспорта черного золота даже несмотря на американский запрет на торговлю нефтью с ИРИ, который Вашингтон наложил в мае 2019 года.

Хамид Задбум подчеркнул, что на текущий момент Иран старается нарастить экспорт в 15 стран мира, расширив ассортимент продаваемой продукции и объемы поставок. Так, одними из самых перспективных рынков являются Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан.