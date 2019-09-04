Таллин, , 11:11 — REGNUM Энергетический концерн Эстонии Eesti Energia сократить к концу 2019 года в общей сложности 364 рабочих места на всех предприятиях, из которых 40 человек получат работу в другом подразделении концерна. Как сообщает национальный вещатель rus.err.ee, в распространённом компанией заявлении говорится, что число сокращений удалось минимизировать.

Председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера заявил, что уменьшить количество сокращений удалось благодаря решению эстонского государства о выводе двух старых энергоблоков на Нарвских электростанциях в стратегический резерв. Суттера также подчеркнул, что никаких других сокращений, кроме уже объявленных, в компании не планируется.

В целях переобучения работников, которые будут сокращены, а также для выплаты пенсий для тех работников, которым осталось до пенсии менее 5 лет, концерном будет создан специальный фонд объемом в 2,5 млн евро. Для работников предпенсионного возраста будет выплачиваться пенсия в размере 365 евро ежемесячно, остальным будет предложена стипендия с целью переобучения в размере 440 евро в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, c начала 2019 года в Eesti Energia уже уволили около 400 человек из подразделений, занимающихся добычей горючего сланца и получением из него электроэнергии.