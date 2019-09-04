Краснодар, , 11:07 — REGNUM Число туристов, посетивших курорты Краснодарского края в 2019 году, превысило 13,5 млн, сообщила пресс-служба администрации края 4 сентября.

«С начала года курорты Краснодарского края посетили свыше 13,5 млн человек. Из них 10,5 млн — летом, и это показательный для нас результат, потому что в этом году Кубань была центром притяжения для туристов сама по себе, и на приток туристов не влияло проведение мировых спортивных событий», — цитирует пресс-служба губернатора Вениамина Кондратьева.

Глава региона добавил, что сегодня на Кубани активно применяется система «всё включено», так полюбившаяся российским туристам в Турции и Египте. Сегодня такую услугу можно получить и на отечественных курортах — на Кубани по этой системе работают уже 70 средств размещения, что на 61% больше, чем годом ранее.

По словам главы региона, туристов интересуют не только пляжи — все большей популярностью пользуются Лабинский, Апшеронский и Мостовский районы региона.