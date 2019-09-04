Краснодар, 4 сентября 2019, 11:07 — REGNUM Число туристов, посетивших курорты Краснодарского края в 2019 году, превысило 13,5 млн, сообщила пресс-служба администрации края 4 сентября.
Глава региона добавил, что сегодня на Кубани активно применяется система «всё включено», так полюбившаяся российским туристам в Турции и Египте. Сегодня такую услугу можно получить и на отечественных курортах — на Кубани по этой системе работают уже 70 средств размещения, что на 61% больше, чем годом ранее.
По словам главы региона, туристов интересуют не только пляжи — все большей популярностью пользуются Лабинский, Апшеронский и Мостовский районы региона.