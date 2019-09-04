Москва, , 11:01 — REGNUM Национальный стандарт в области регулирования энергетических объектов на базе ветроэнергетических установок утвердил Росстандарт, сообщила пресс-служба компании «НоваВинд», в структуре которой разработан соответствующий документ.

По словам заместителя гендиректора по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС АО «НоваВинд» Егора Гринкевича, ранее в России не существовало единого документа, который определял бы технические требования к ветроэнергетическим системам в энергетическом комплексе.

В соответствии со стандартом, устанавливаются системные требования не только к ветроустановкам как к объекту электрогенерации, но и к автоматизированным системам управления технологическими процессами ветроэнергетической станции, ее схеме выдачи мощности, длительности работы ветроустановок при различных уровнях напряжения.

Отмечается, что базовой организацией, осуществляющей работу по стандартизации, является АО «ВетроОГК» (входит в контур управления АО «НоваВинд», предприятия Росатома).

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