Кемерово, , 11:00 — REGNUM Правительство Кемеровской области и «Ростелеком» на площадке ВЭФ-2019 заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации научно-технических и инновационных проектов научно-образовательного центра «Кузбасс». Документ подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Срок соглашения — пять лет. Сотрудничество предполагает качественное изменение цифровой среды в регионе, в том числе развитие телекоммуникационной инфраструктуры, повышение уровня комфортности и безопасности городской среды, внедрение новых технологий в здравоохранении и образовании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 4 сентября, в Приморье начал работу V Восточный экономический форум.