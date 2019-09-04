Казань, , 10:54 — REGNUM Обанкроченный два года назад «Анкор банк» из Татарии устраивает большую распродажу прав требования долгов со своих бывших клиентов. Всего представлен 21 лот на долги более чем к 34,6 тыс. человек. Все бывшие клиенты банка проживают в Татарии, торги намечены на 23 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самый крупный лот включает в себя права требования к 3633 физическим лицам из республики. Его начальная цена — 91 482 810,08 рубля. Самый дорогостоящий лот включает права требования к 882 физлицам. Его оценили в 99 998 400,48 рубля.

Если октябрьские торги не состоятся и не будут найдены покупатели, то повторно лоты на продажу выставят 10 декабря 2019 года.

Для справки: «Анкор банк» лишился лицензии весной 2017 года.

Напомним, ранее банкрот «Татфондбанк» реализовал «Совкомбанку» схожий лот. Всего было приобретено право получить долги с 1,319 тыс. физических лиц. Куплен лот был за свыше 1,128 млрд рублей.

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