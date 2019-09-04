Москва, 4 сентября 2019, 10:53 — REGNUM Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выступил как «капитан очевидность», сказав, что для перехода на четырёхдневную рабочую неделю требуется повышение реальных доходов населения и производительности труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Орешкина на ВЭФ.
Как сообщало ИА REGNUM, на ВЭФ-2019 глава МЭР Максим Орешкин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен как минимум при двух главных условиях.
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