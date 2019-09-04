Москва, , 10:53 — REGNUM Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выступил как «капитан очевидность», сказав, что для перехода на четырёхдневную рабочую неделю требуется повышение реальных доходов населения и производительности труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Орешкина на ВЭФ.

«Однако инициатива исходила из другой цели: экономика для человека, а не человек для экономики.

Понятно, что при сокращении рабочей недели не должен снижаться уровень дохода и экономическая устойчивость государства, но решать это можно другими способами, а не выжиманием из человека труда всех соков в нынешней системе.

Мировая промышленная революция в очередном технологическом прорыве и так исключит участие человека из производственных процессов», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВЭФ-2019 глава МЭР Максим Орешкин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен как минимум при двух главных условиях.

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