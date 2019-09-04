Киев, , 10:45 — REGNUM Новое правительство Украины не будет снижать коммунальные тарифы для населения, поскольку выступает против вмешательства государства в рынки. Об этом 4 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов сопредседатель фонда Энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Ничего нового, это продолжение политики предыдущего правительства — осуществить либеральные реформы на рынке энергоносителей. В значительной степени эти реформы уже прошли… Будет продолжаться линия предыдущего правительства на минимальное вмешательство властей — либертарианский подход… Поэтому те, кто ожидали от господина Зеленского и его окружения снижения тарифов для населения, наверное, они ошибались», — сказал Марунич.

По его словам, тариф на газ нужно снизить для населения, но не для промышленности.

«История, которую реализовывала предыдущая команда, она в значительной степени диктовалась западными субъектами. Это третий энергопакет, соглашение об ассоциации. Я не слышал, что новая власть откажется от реализации этой политики. Тут все логично, ничего нового не произойдет. Если тарифы для населения в какой-то части можно было бы корректировать, то модель, которая действует относительно промышленности, она достаточно справедливая. Её менять не имеет смысла», — считает Марунич.

При этом он считает, что низкие запасы угля на украинских теплоэлектростанциях грозят прохождению отопительного сезона.

«Ранее запасов угля было в два раза больше чем сейчас. Были проблемные вопросы и в прошлые годы, но в этом году они стоят особо остро… Нужно целенаправленно и быстро накапливать запасы угля на теплоэлектростанциях. Его надо закупать и импортировать», — призвал Марунич.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача нового правительства — сократить расходы украинцев на оплату коммунальных услуг. Он пообещал «проститься» с правительством, если ему не удастся выполнить эту задачу. Глава государства напомнил, что человек не должен платить за коммунальные услуги 50, 60, 70, 80 или 90% от дохода. В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что правительство работает над вопросом снижения коммунальных тарифов. Он признал, что в платежках цифры «должны быть ниже».