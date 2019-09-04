, 10:45 — REGNUM У Украины в этом году не будет проблем с выплатой своих долговых обязательств, заявила министр финансов страны Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, по состоянию на 3 сентября на гривневом и валютном счетах Украины находилось около 130 млрд гривен. Этих средств, добавила чиновник, достаточно для того, чтобы погасить долговые платежи.

«Мы готовы абсолютно к прохождению этого года до конца года», — заявила Маркарова.

Любопытно, что в августе в правительстве Украины заявляли, что на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга Украине до конца 2019 года необходимо направить в эквиваленте 169 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что 3 сентября министерство финансов Украины выплатило около 1,1 млрд долларов по долгам прошлых лет. В частности, согласно официальной информации, ведомство оплатило 661 млн долларов по гособлигациям, выпущенным в 2015 году при реструктуризации долгов, и еще 444 млн долларов процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году и со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

В конце августа в Нацбанк Украины заявили, что также не видят проблем с погашением внешних долгов Украины до конца текущего года, даже если в этот период не будет заключено нового соглашения с МВФ и поступлений кредитных траншей от Фонда.