Нью-Дели, , 19:23 — REGNUM В июле 2019 года темпы экономического роста в восьми ключевых секторах экономики выросли до 2,1%. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на свежие правительственные данные.

В официальном заявлении представители министерства торговли и промышленности Индии подчеркнули, что в период с июня по июль 2019 года темпы роста ключевых секторов национального производства Индии выросли с 0,7% до 2,1%. Несмотря на определенный рост, показатели экономического роста все еще не дотягивают до уровня 2018 года. Напомним, что по итогам июля 2018 года темпы прироста производства в указанных секторах составили около 5,9%.

К ключевым отраслям национальной экономики Индии относят угольную и нефтяную промышленность, выработку природного газа и нефтепереработку, производство удобрений, сталелитейную промышленность, а также выработку электроэнергии. На указанные отрасли приходится около 40% всего промышленного производства Индии.