Киев, , 10:17 — REGNUM Украинские аграрии с начала 2019—2020 маркетингового года (июль 2019 — июнь 2020) в шесть раз увеличили экспорт пшеницы в ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года.

Соответствующие данные 4 сентября обнародовала пресс-служба консалтинговой компании «Украгроконсалт» со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Согласно источнику, по состоянию на 25 августа 2019 года, страны ЕС импортировали 188,8 тыс. тонн мягкой пшеницы из Украины, а на аналогичную дату прошлого года этот показатель составил всего 29,7 тыс. тонн.

Таким образом, говорится в заявлении, Украина стала основным поставщиком мягкой пшеницы в Евросоюз с долей 42% в общем объеме импорта.

Отдельно источник подчеркивает, что с начала текущего маркетингового года страны ЕС сократили закупки мягкой пшеницы из России до 42,4 тыс. тонн, а доля РФ в общем объеме импорта сократилась с 32% до почти 10% (неясно, соответствуют ли эти данные украинского источника действительности — ред.)

ИА REGNUM отмечает, что в конце августа министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что украинские аграрии с начала 2019—2020 маркетингового года экспортировали 7,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, подчеркивая, что это на 61% больше, чем по состоянию на аналогичную дату в прошлом году. Ведомство конкретизировало, что пшеницы было отправлено на экспорт более 4 млн тонн, ячменя — 1,8 млн тонн, кукурузы — 1,8 млн тонн.

Вместе с тем, в настоящий момент аграрное министерство на Украине расформировано. В новом правительстве Украины аграрное ведомство включено в состав министерства экономики. Многие эксперты критикуют это решение нынешних властей страны, называя его «абсурдным».