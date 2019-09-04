Чэнду, Китай, , 10:19 — REGNUM Компания Huawei обязалась вкладывать каждый год более 300 млн долларов в финансирование университетских исследований, сообщает 3 сентября Reuters.

Президент института стратегических исследований китайского гиганта Уильям Сюй заявил, что Huawei выделит более $300 млн в год тем университетам, которые продолжат сотрудничество с компанией. В дальнейшем эта сумма будет только увеличиваться, подчеркнул он.

Сюй отметил, что лишь несколько университетов разорвали связи с его компанией, а тем, которые продолжат сотрудничество, финансирование будет выделяться.

Напомним, после начала расследования в этом году в отношении Huawei по обвинению в нарушении санкций Массачусетский технологический институт прекратил сотрудничество с компанией. Ранее, в 2018 году, перестал принимать финансирование от Huawei Оксфордский университет в Великобритании.