Ульяновск, , 10:08 — REGNUM В Ульяновской области готовятся к российско-австрийскому молодёжному форуму, который состоится в декабре. На услуги по организации мероприятия планируется потратить 420 тыс. рублей. Почти вдвое дешевле оценены услуги по организации национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов. Соответствующие извещения о проведении конкурса опубликованы на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает министерство молодёжного развития Ульяновской области. Речь идёт об организации комплекса мероприятий по проведению российско-австрийского молодёжного форума, который пройдёт 3 декабря 2019 года. Согласно техническому заданию, должны будут оказаны транспортные услуги, организовано питание и проживание участников форума, приобретены подарочные сувениры из симбирцита (статуэтки), а также представлена культурной программы для участников форума на базе отдыха «Русский берег» в Старомайнском районе.

Максимальная цена контракта составила 420 тыс. рублей. Средства предусмотрены в бюджете региона.

Кроме того, Комплексному центру социального обслуживания в рабочем посёлке Павловка понадобились услуги по организации и проведению мероприятий V национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс». Соревнования пройдут в октябре 2019 года рамках государственной программы по социальной поддержке населения региона. Начальная цена контракта — 240 тыс. рублей.