Нижний Новгород, , 10:07 — REGNUM В Нижегородской области устранят правовой пробел в сфере переработки древесины. Для этих целей разработан и внесён проект регионального закона о регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины. Он поступил в комитет по бюджету и налогам Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке уточняется, что до того как древесина дошла до стадии переработки она обязательно учитывается в ЕГАИС, а уже после переработки становится стройматериалов, свободным в обороте, но «однако деятельность пунктов переработки древесины федеральным законодательством не урегулирована». Чтобы устранить правовой пробел в ряде регионов, например, Архангельской, Томской, Кировской областях уже приняты соответствующие закона.

«Закрепляя порядок осуществления деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины, оспариваемый закон не устанавливает дополнительный учёт древесины, в том числе сделок с ней, не подменяет и не дублирует требования по предоставлению информации в ЕГАИС древесины и сделок с ней, так как имеет иной предмет учёта», — уточняют авторы.

Документ призван установить понятийный аппарат, а также ввести учёт пунктов переработки. Порядок постановки на учёт будет определён региональными властями отдельно.

После того, как закон вступит в силу, владельцам уже действующих пунктов переработки древесины дадут два месяца на постановку на учёт.