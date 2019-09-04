Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Соединенные Штаты планируют работать с Ирландией в развитии сетей 5G для создания альтернативы технологиям китайской компании Huawei, заявил вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

По словам Пенса, США работают с телекоммуникационными компаниями по всему миру, чтобы разработать альтернативу сети 5G от Huawei.

«Мы надеемся, что у нас будет возможность сотрудничать с Ирландией в этом вопросе», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Польша подписали декларацию о «безопасности создания сетей пятого поколения», которая направлена на противодействие Китаю.

Напомним, США и Китай продолжают торговую войну, повышая пошлины на группы товаров. Целью этих мероприятий нынешняя администрация Белого дома заявляет изменение торгового баланса в пользу американских производителей.

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