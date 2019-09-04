Калуга, , 10:17 — REGNUM Жителям Калужской области перечислено 5,6 млн рублей, или более 43% средств из регионального Фонда капитального ремонта. Деньги уже получили 320 собственников помещений в малоквартирных домах, сообщила 4 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель фонда Нина Борисова.

Из областной программы исключены 304 дома, где менее пяти квартир, а жильцы не имеют долгов за выполненный капитальный ремонт.

«В настоящем время в Калуге 36 таких домов. Однако за возвратом средств пока обратилось только 59 горожан. В Обнинске право на возврат уплаченных взносов уже получили 10 собственников помещений», — сказала Нина Борисова.

Возврат денег собственникам жилья проходит в рамках актуализации правительством Калужской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 — 2043 годы.