Владивосток, , 10:13 — REGNUM Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вся сувенирная продукция, которую раздают участникам форума на стойках Минпромторга, украшена не хорошо известным всем приморцам мостом на Русском. Впрочем, мосты в Бангкоке и Владивостоке похожи, но есть различие в пилонах, и местные жители обнаружили досадную ошибку, о чём сразу написали в соцсетях.

Инициатором картинки с мостом выступило Министерство промышленности и торговли РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке подходит к концу деловая часть первого дня ВЭФ-2019. Прошли панельные сессии, круглые столы и ряд переговоров.

Вечером, 4 сентября состоится заседание Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина.