Петропавловск-Камчатский, , 09:59 — REGNUM Камчатка и Кузбасс на ВЭФ-2019 во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве и согласовали дорожную карту до 2024 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Регионы договорились о сотрудничестве в сфере формирования современной городской среды, реализации проектов государственно-частного партнёрства, социальной инфраструктуры, развития туризма, транспортного сектора, сельского хозяйства и других.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 4 сентября начал работу V Восточный экономический форум.