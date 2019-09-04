Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM Один из долгостроев Камчатки — первый в истории полуострова пятизвездочный отель — завершат в 2021 году. На ВЭФ-2019 во Владивостоке губернатор Камчатки Владимир Илюхин, учредитель компании «Новый дом» Игорь Редькин и председатель правления банка ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о развитии туристического потенциала и инфраструктурных объектов Камчатки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отель начали строить в 2016 году. В связи с изменением проекта — добавились спа-центр, концертный зал, офисные помещения — стоимость выросла. По сегодняшним расчётам она составляет 5,5 млрд рублей. 2 млрд готов предоставить банк ВТБ, половина суммы выделяется в рамках программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ. Заёмные средства будут выделены сроком на 5 лет.

ООО «Новый дом» — резидент свободного порта Владивосток, что даёт ему право на преференции по ввозу оборудования и материалов из-за рубежа — не оплачивается ввозная таможенная пошлина.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке на острове Русский начал работу юбилейный Восточный экономический форум.