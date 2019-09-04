Ульяновск, , 09:46 — REGNUM В Ульяновской области выделяют почти 5 млн рублей на диагностику сети региональных дорог. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает областное государственное казенное учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области». Победитель конкурса должен будет провести диагностику сети автомобильных дорог региона. Согласно техническому заданию, речь идёт о 1558,991 км дорог.

Всего в списке 37 участков дорог, из них наиболее протяжённые следующие: Солдатская Ташла — Кузоватово — Новоспасское — Радищево — Старая Кулатка — граница области (201,99 км), Бестужевка — Барыш — Николаевка — Павловка — граница области (186,237 км), Барыш — Инза — Карсун — Урено — Карлинское (141,335 км), Цильна — Большое Нагаткино — Новоникулино — Тагай — Майна — Игнатовка — Чертановка (137,016 км), Саранск — Сурское — Ульяновск — Вальдиватское — Карсун — Вешкайма — Беклемишево — Старотимошкино (98,825 км).

Начальная цена контракта определена в сумме 4 999 998 рублей. Соответствующие средства предусмотрены в бюджете региона.