Великий Новгород, , 09:20 — REGNUM На подготовку к отопительному периоду 2019−2020 годов в Новгородской области предусмотрено 2,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Из этой суммы 125,8 млн рублей направлены на приобретение топлива, 66 млн рублей — на формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов, более 1,3 млрд рублей — на строительство объектов ЖКХ, 971 млн рублей — на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ.

По данным регионального министерства ЖКХ и ТЭК, на начало осени из этой суммы освоено более 1,6 млрд рублей: подготовлены к зиме 469 котельных (89%), 772,8 км тепловых сетей (91%), 319,2 км газопроводов (95,4%), 548 водозаборов (89,8%), 146 насосных станций водопровода (93%), 1682,2 км водопроводных сетей (84,3%), 719,4 км канализационных сетей (85,1%), 27 080,8 км электрических сетей (93,5%), 6251 трансформаторных подстанций (93,7%).

В целом готовность объектов коммунального хозяйства Новгородской области к отопительному сезону составляет 90,5%, жилищный фонд готов на 87%.

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В регионе заготовлен 45-суточный запас угля — более 15 тыс. тонн, а также более 37 тыс. тонн другого твёрдого топлива (411,8% от 45-суточного запаса), есть почти 30-суточный запас жидкого топлива.

На случай аварийного прекращения электроснабжения в области имеется 610 резервных источников снабжения электроэнергией. Сформировано 168 аварийных бригад, оснащённых необходимой спецтехникой.