Оренбург, , 09:46 — REGNUM Оренбургская компания «А7 Агро» при содействии Центра поддержки экспорта Оренбургской области с 28 по 30 августа приняла участие в выставке AIFE-2019 в Шанхае Китайской Народной Республики. Оренбуржцы представили молочную продукцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Международная азиатская выставка импортных продуктов питания является одной из крупнейших в Азии. Она проходит при поддержке 20 иностранных посольств и министерства здравоохранения Китая.

На выставке оренбургский агрохолдинг представил молочную продукцию. Особенное впечатление на посетителей международной выставки произвели молочные коктейли и ультрапастеризованное молоко 3,2% бренда «Летний луг».

В ходе бизнес-встреч с китайскими партнерами были достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве с рядом компаний. И вполне возможно, что в скором времени продукция оренбургского агрохолдинга появится на полках магазинов КНР, отметили в мисельхозе Оренбуржья.

Добавим, «А7 Агро» — агропромышленный холдинг полного цикла, работающий по принципу «от поля до прилавка».

Предприятие развивает различные направления сельскохозяйственного бизнеса: растениеводство, животноводство, молочное и кисломолочное производство, переработка мяса, производство мясной и колбасной продукции, производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

Продукция компании выпускается под брендами «Летний Луг», «Особенный продукт», «Молоко Оренбуржья». Все предприятия холдинга объединены одной миссией, которая направлена на активное внедрение инноваций в сельское хозяйство.