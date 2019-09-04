Оренбург, , 09:45 — REGNUM Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поставил перед министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области задачу — увеличить площадь озимых зерновых культур под урожай 2020 года. В 2019 году запланировано посеять 811,6 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На 3 сентября озимые посеяны на площади 516,6 тыс. га. Безусловным лидером всю кампанию является Тоцкий район, где уже посеяно 39,8 тыс. га (95% от запланированного в районе).

Ежегодно урожайность озимых зерновых культур стабильно превосходит урожайность яровых. Озимые являются страховой культурой для области и, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, всегда дают гарантированный урожай. Так, на 3 сентября озимых зерновых культур уже обмолочено 93%. Валовый сбор озимых составил 582,5 тыс. тонн, или 39% от общего валового сбора (1 млн 508,2 тыс. тонн) при средней урожайности — 10,7 ц/га.