Буэнос-Айрес, , 09:16 — REGNUM Крупнейшие аргентинские банки столкнулись в минувший понедельник, 2 сентября, с беспокойством сотен вкладчиков, вызванным новыми мерами по контролю над обменом долларов. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia. После того, как в период с пятницы до воскресенья правительство ввело меры, призванные остановить обесценивание песо на фоне доллара и отток капитала, множество аргентинцев на рассвете выстроилось в длинные очереди в ожидании открытия банков.

В воскресенье, 1 сентября, в чрезвычайном и неотложном декрете были анонсированы ограничения на покупку долларов частными лицами и предприятиями, а также обязанность экспортеров регулировать приток иностранной валюты. Для вкладчиков это означает, что они смогут покупать не больше 10 тысяч долларов в месяц и столько же — переводить за рубеж. Если им потребуется выйти за пределы этой суммы, для этого придется запросить согласование у Центрального банка. То же самое касается и предприятий.

Такие «частичные оковы», хотя они и устанавливают достаточно высокий лимит дозволенного, пробудили в аргентинцах старый страх перед «Корралито» — комплексом мер, примененным во время финансового кризиса 2001 года. Тогда произошла широкомасштабная потеря банковских вкладов в долларах на фоне того, что государственные резервы были полностью исчерпаны.