Тулун, Иркутская область, , 09:15 — REGNUM Вопрос строительства инфекционной больницы в Тулуне — одном из наиболее пострадавшем от наводнения городе Иркутской области — губернатор региона Сергей Левченко осудил с президентом ПАО Сбербанк Германом Грефом. Подробности встречи, состоявшейся накануне, 3 сентября, сообщает официальный сайт региона.

Известно, что банк решил осуществить строительство данного учреждения самостоятельно, за счет собственных ресурсов, а иркутское правительство совместно с муниципалитетом возьмут на себя обеспечение земельным участком, решат проблему коммуникаций, получения разрешений на строительство.

«Инфекционное отделение должно быть введено в строй как можно быстрее, чтобы жители могли получать качественное медицинское обслуживание», — подчеркнул Герман Греф.

Напомним, за всё время наводнения, которое началось в Иркутской области с 26 июля 2019 года, российский президент Владимир Путин посетил регион уже трижды. Во время своего последнего визита в Тулун, который состоялся 2 сентября, он раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка, а одна из участниц встречи поблагодарила главу государства за визит и очень просила, чтобы в городе появились инфекционная больница и аквапарк для детей.

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