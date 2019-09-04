Сеул, , 08:53 — REGNUM Добыча морепродуктов Южной Кореей в море сократилась на 20%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года объем производства рыбы и морепродуктов в море, сократился на 19,8%.

Известно, что вылов анчоусов составил 16 тыс. тонн, кальмаров — 11 тыс. тонн, ставриды — 5 300 тонн, рыбы-сабли — 3700 тонн и скумбрии — 2 тыс. тонн.

В частности, объем производства кальмаров увеличился на 102%, ставриды — на 25%, краба-стригуна — на 21%. С другой стороны, вылов скумбрии сократился на 82%, анчоусов — на 37%, рыбы-сабли — на 21%.

Весь улов, пойманный в июле текущего года, оценивается в 296,8 млрд вон (~$245,38 млн), что на 4,5% больше по сравнению с прошлым годом.