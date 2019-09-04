Нижний Новгород, , 08:48 — REGNUM До конца 2019 года в Нижегородской области средняя зарплата должна вырасти до 35,3 тыс. рублей при 34,3 тыс. рублей по итогам первого полугодия. Подобный прогноз изложен в пояснительной записке к проекту закона «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на территории Нижегородской области», внесённого в комитет по бюджету и налогам Заксобрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке к проекту документа уточняется, что среднемесячная начисленная зарплата по Нижегородской области «за 2019 год составит 35 300 рублей» при НДФЛ 13% — 4 589 рублей.

Инициативой планируется установить с 1 января 2020 года коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на уровне 2,12.

Через установление коэффициента власти области регулируют налогообложение доходов иностранцев, трудящихся в области через патент. С 2015 года авансовый платёж по налогу на доходы физлиц «подлежит индексации на коэффициент — дефлятор, установленный на соответствующий календарный год» федеральным ведомством и региональный коэффициент. Предлагаемый показатель позволит установить на 2020 год величину налога для иностранцев сопоставимой с налогами физлиц, которые платят по ставке 13%.

«Также предлагаемый коэффициент увеличит конкурентоспособность граждан РФ на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации», — отмечается в пояснениях.

Напомним, по данным Нижегородстата, за первое полугодие 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата в области составила 34 375 рублей, показав рост на 6,6% относительно такого же периода прошлого года. Отдельно за июнь показатель был 36 656 рублей.