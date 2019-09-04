Владивосток, 4 сентября 2019, 08:47 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке инвестиционный потенциал региона.
По словам губернатора, Магаданская область — это кладовая полезных ископаемых и драгоценных металлов, в недрах региона хранится 11% запасов российского золота, которых хватит на 140 лет, серебра — на 150 лет. В недрах также есть бурый и каменный уголь, цветные и черные металлы, уточнил он.
«Уголь и медь — именно в них мы видим потенциал ускоренного роста и развития Магаданской области», — сказал глава региона.
Носов добавил, что власти области делают ставку на диверсификацию экономики, для чего необходимо привлекать инвесторов к освоению добычи полезных ископаемых.
Напомним, в рамках пятого Восточного экономического форума, который открылся 4 сентября на острове Русский во Владивостоке, проходят панельные сессии, круглые столы, переговоры и другие запланированные мероприятия. ИА REGNUM ведет прямую трансляцию мероприятия.
Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум — трансляция