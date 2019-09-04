Владивосток, , 08:47 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке инвестиционный потенциал региона.

По словам губернатора, Магаданская область — это кладовая полезных ископаемых и драгоценных металлов, в недрах региона хранится 11% запасов российского золота, которых хватит на 140 лет, серебра — на 150 лет. В недрах также есть бурый и каменный уголь, цветные и черные металлы, уточнил он.

«Уголь и медь — именно в них мы видим потенциал ускоренного роста и развития Магаданской области», — сказал глава региона.

Носов добавил, что власти области делают ставку на диверсификацию экономики, для чего необходимо привлекать инвесторов к освоению добычи полезных ископаемых.

Напомним, в рамках пятого Восточного экономического форума, который открылся 4 сентября на острове Русский во Владивостоке, проходят панельные сессии, круглые столы, переговоры и другие запланированные мероприятия. ИА REGNUM ведет прямую трансляцию мероприятия.

Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум — трансляция